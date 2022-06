Quando la forma vale più della sostanza, in rete e sui social, può capitare e sta capitando, che un semplice tatuaggio stampato “fin che morte non ci separi” sul polpaccio di un ragazzo del Borgo Sud-est possa assumere un valore superiore alla telefonata di un sindaco ad un ‘ndranghetista. Benvenuti a Chivasso.

E’ la campagna elettorale, bellezza. E’ la macchina del fango. Sono gli hater sempre in movimento. Sono i boomer incapaci di leggere un fenomeno, se vogliamo anche di disagio. E’ il discredito dei candidati, in sostituzione di politiche sociali serie. E’ l’infamata. D’altro canto cosa vogliamo che possa venire fuori da una campagna elettorale di vecchi che votano i vecchi in una società di vecchi?

Ma andiamo per ordine. C’è un candidato alla carica di consigliere comunale che si presenta, non abbiamo capito bene dove, con un vicino di casa, con cui ha vissuto i primi 16 anni della sua vita all’interno di un cortile. A spasso con la bicicletta. A tirare due calci ad un pallone. A giocare a nascondino. A fare la pipì insieme. A tifare per la squadra del cuore. A raccontare le prime storie di fidanzate. Il quartiere è il Borgo Sud-est, un quartiere difficile, fatto di case popolari e di famiglie che, da sempre, a stento riescono ad arrivare alla fine del mese. A noi non stupisce che i due si incontrino e facciano due passi insieme, pur nella diversità di vedute e di aspirazioni. E’ una questione di affetto, più che di amicizia. Di legame che ti porti dentro tutta la vita. Stupirebbe, semmai, vedere uno dei due “cianciare” con un pezzo grosso di questa società. Minimo minimo penseremmo allo spaccio. Ma tant’è. Ognuno ha le proprie visioni del mondo.

Tornando al tatuaggio oggetto di tante attenzioni, c’è da aggiungere che tra i giovani, l’Anti-Stato è già oggetto di studi sociologici veri e propri legati a tutto il mondo del “rap” e del “trap” e di cantanti che inneggiano alla guerra contro polizia e carabinieri che su YouTube contano milioni di visualizzazioni.

Liquidare tutto questo con un “stiamone” alla larga è da deficienti seriali. E’ da vecchi bacucchi. E da coglioni. E’ da improvvisati politici. Bene faremmo invece a costruire una società che guarda ai giovani più di quanto non abbia fatto fino ad oggi, cercando soluzioni.

Ps. Per la cronaca il tatuaggio riprende una frase della serie televisiva “Il Capo dei capi”.

Commenti