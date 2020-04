Mercoledì 29 aprile, prenderà il via la quarta prova del Giro d’Italia Virtual : 25,9 km e 930 metri di dislivello con l’arrivo in salita di Madonna di Campiglio, parte finale della tappa 17 della Corsa Rosa (Bassano del Grappa – Madonna di Campiglio, da Villa Rendena).Dopo le prime tre prove, la Classifica Generale vede l’Astana Pro Team in Maglia Rosa con un vantaggio di 14’30” sull’Androni Giocattoli – Sidermec e di 16’08” sulla Nazionale italiana.

I TEAM E I CORRIDORI AL VIA MERCOLEDÌ

La quarta frazione vedrà contrapposti i portacolori dell’Astana Pro Team Alexander Aranburu e Gorka Izagirre (vincitore di tappa al Giro d’Italia 2017) a George Bennett (ottavo nella Generale della Corsa Rosa 2018) e Jonas Vingegaard (Team Jumbo – Visma), Etienne Van Empel e Manuel Bongiorno (Vini Zabù KTM), Giovanni Carboni e Luca Covili (Bardiani CSF Faizanè). Il vincitore del Giro delle Fiandre 2019 Alberto Bettiol e l’Under 23 Alessandro Fancellu difenderanno i colori della Nazionale italiana.