Christian Mossino eletto componente di Giunta del CONI Piemonte

Si sono svolte nei locali del CONI – Comitato Regionale Piemonte di Via Giordano Bruno, le elezioni del Presidente e dei membri della Giunta Regionale che guideranno il CONI Piemonte per il quadriennio 2021-2024. Il Presidente Christian Mossino, candidato quale componente della Giunta [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti