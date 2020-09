CHIVASSO. La ginnastica ritmica per eccellenza: quella de “La Palestrina”

La ginnastica ritmica per eccellenza, a Chivasso, è quella de “La Palestrina”, la più antica società chivassese dedicata a questo sport, nata nel 1978. Un’associazione sportiva dilettantistica che non punta solo all’agonismo, pur arrivando a raggiungere ottimi risultati anche in quello… ma che ha come obiettivo principale quello di plasmare delle ginnaste che sappiano muoversi nello spazio. Per fare questo comincia con gli allenamenti dei corsi base che servono per sviluppare le capacità motorie e la coordinazione, per poi direzionarsi in maniera sempre più specialistica nel settore della ginnastica ritmica.

L’associazione è affiliata alla “Federazione Ginnastica Italiana” ed anche all’ “ACSE”, un Ente di Promozione Sportiva che permette la suddivisione delle attività nei livelli dell’agonismo, della promozione e della disabilità. Questo fa sì che “La Palestrina” possa far praticare il suo sport anche a chi è affetto da disabilità.

L’età minima per partecipare ai corsi è di 3 anni. Dai 3 ai 5 anni sono lezioni di gioco-sport volte a sviluppare il senso di equilibrio, di rotazione, del salto e quant’altro. Si possono fare delle lezioni di prova e, in particolare per i più piccoli di età, sia arriva fino ad un intero mese. Successivamente al primo approccio ludico-motorio e al giocare con la musica si passa all’utilizzo di palla, fune, clavette, nastro, cerchio, oltre che all’allenamento nel corpo libero. Step dopo step si viene seguiti da insegnanti validi e preparati, dei tecnici prevalentemente laureati “SUISM” e con anni di esperienza a cui si affiancano le allieve che hanno interrotto con l’attività ma che ci tengono ad insegnare e a diventare, studiando, a loro volta dei tecnici. Gli insegnanti fanno fra loro riunioni e aggiornamenti mensili e grazie alla Federazione seguono periodicamente corsi di aggiornamento e frequentano master. I tecnici devono sapere come far sviluppare al meglio le capacità delle loro allieve, e se migliorano le competenze dei maestri migliorano i risultati delle allieve.

I corsi, successivamente al livello base, sono suddivisi in: livello 1, livello 2, promozione, pre agonismo, agonismo di base, agonismo silver e agonismo gold. Il livello base è uguale per tutti, a ciascuno viene garantita la stessa formazione per poi procedere in maniera più settoriale in base a età e capacità. Ogni anno si conclude con il saggio finale e nel corso dei mesi le allieve partecipano sempre alle fasi nazionali sia della Federazione che dell’ Ente di Promozione.

La ginnastica ritmica è uno sport bello da praticare e bello da veder praticato, oltre che essere salutare.

I nuovi corsi saranno attivi a partire da questo settembre, quindi le aspiranti ginnaste non hanno che da contattare l’associazione “La Palestrina” e lanciarsi in questa bella avventura.

Informazioni: “ASD La Palestrina”; indirizzo: sede principale presso la scuola Demetrio Cosola di via Isonzo a Chivasso – altre sedi presso le scuole di Chivasso Marconi e Blatta, la scuola di Boschetto e quella di Castelrosso, il centro polivalente di Foglizzo e il palazzetto do Cavagnolo; presidente: Matildio Paccotti; referente: Gabriella Balestra, telefono: 3482992501; e-mail: asdlapalestrina@libero.it ;sito internet: www.asdlapalestrina.it , Facebook: “Asd La Palestrina”; Instagram: “asdlapalestrina”

