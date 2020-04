CHIVASSO. Coronavirus: la solidarietà della scuola Demetrio Cosola.

Nonostante il Covid -19 abbia reso più “tecnologico” il modo di studiare con la didattica a distanza, sono moltissime le iniziative intraprese dalle scuole per sensibilizzare i propri studenti sul difficile momento che si sta vivendo ed anche l’Istituto Demetrio Cosola ne è un esempio.

Da sempre attivo, creando progetti e trattando temi relativi all’ambiente, al volontariato, alla pace e alla solidarietà, ha provato anche questa volta a coinvolgere i suoi alunni in una colorata e creativa iniziativa.

“È stato chiesto ai giovani ragazzi di realizzare dei manifesti di pubblicità progresso, disegnando sui loro album la forma del Coronavirus con colori e tecniche a piacere con lo slogan: #RESTOACASA. – racconta entusiasta la Professoressa Caterina D’Amico -. La finalità di questa attività è stata in primis quella di responsabilizzare ed informare gli studenti, affinché si prendesse consapevolezza della strana e difficile situazione che si sta verificando e poi quella di divulgazione in rete, sul sito della scuola e su altri siti, per diffondere il messaggio e limitare la diffusione del virus”. La campagna chiamata “Emergenza Coronavirus” ha coinvolto anche le famiglie ed è stata un’opportunità per stimolare i ragazzi al confronto col mondo esterno alla scuola, per potersi esprimere e per comprendere al meglio il significato della missione del volontariato. Un’opportunità così importante e significativa per gli studenti, da creare un’altra iniziativa, distante dalle loro lezioni telematiche, ma che rappresentasse un semplice atto di puro amore. Un dono per dare supporto e ringraziare tutti gli operatori dell’Ospedale di Chivasso. “L’idea è stata quella di raccogliere la maggior parte dei nomi dei lavoratori dei vari reparti e ringraziarli uno per uno – spiega la Vice Preside Rosanna Carrera –. I tanti disegni e le poesie dei bambini della materna, della primaria e dei ragazzi delle medie, sono stati poi raccolti ed in modo piuttosto “artigianale” è stato creato il video. Dico artigianale, proprio perché dietro tutto questo lavoro svolto, c’è stato del tempo donato con leggerezza e con il cuore, ma con il solo e unico scopo di regalare un grazie speciale a loro che stanno da sempre in prima linea”. E quindi la Scuola, ai tempi del Covid-19 ci ricorderemo che è stata anche questo… Non solo studio dietro un pc o un ripasso di formule, ma solidarietà. Che siano iniziative per sensibilizzare, disegni da dedicare, frasi per ringraziare sarà sempre bello vedere come “studiando” si possa imparare ad amare il prossimo.

