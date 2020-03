Coronavirus, gli arcobaleni di Vip Sognando colorano la città di Chivasso.

Amano dipingere di mille colori la realtà, portando un sorriso lì dove c’è difficoltà…Indossano un camice e non sono dottori, ma i buffi e divertenti clown di corsia di Vip Sognando Chivasso ODV.

Dei volontari con il naso rosso, che solitamente si trovano a zampettare tra le corsie dei reparti ospedalieri e delle case di riposo, donando magie, palloncini o dei semplici sorrisi, ma che data la situazione attuale hanno dovuto temporaneamente sospendere.

Ma non si danno per vinti, neanche davanti al Codiv-19 e per continuare a “contagiare” il mondo che li circonda con il loro Vivere in Positivo, provano a portare una nota di colore con un’idea super artistica.

“Dona un arcobaleno a Sognando” è il nome dell’iniziativa che hanno inserito sul web, con l’intento di portare una nota di colore appunto, in questo momento grigio e poco rassicurante.

“Vorremmo claun-contagiare la nostra pagina Facebook e Instagram di tantissimi arcobaleni, creati dai bambini con tempere, acquarelli, matite o in qualsiasi modo detti la fantasia e la creatività. – racconta la referente Adriana, in arte clown Ninì – “Ci piacerebbe portare un messaggio positivo contrassegnato dall’hashtag Andrà tutto bene, ma che non è altro che quello che cerchiamo di trasmettere Noi clown ogni volta che indossiamo il nostro amato naso rosso in servizio in ospedale o a scuola. La nostra quotidianità è stata radicalmente modificata, ma non perdiamoci d’animo e stringiamoci in un bellissimo arcobaleno, tutti uniti”.

Quindi bambini mettetevi all’opera e mamme e maestre, inviate gli arcobaleni via posta su Facebook cercando l’associazione “Vip Sognando Chivasso Odv” e lanciate questo messaggio.

Andrà tutto bene, sì. Basta crederci, basta essere positivi, fiduciosi e uniti… Proprio come ci provano i nostri clown di corsia.

