“ASD Chivasso Sporting Club”: una prestigiosa realtà sportiva del nostro territorio, coordinata in ogni suo aspetto da Francesco Lo Bianco, che ormai da anni gestisce la struttura con la sua famiglia. Tennis, paddle, piscina, buon cibo, relax, campo estivo per i più piccoli… qui non manca davvero nulla per divertirsi e stare bene.

All’interno del club si svolgono molteplici attività: agonistiche, aggregative e ludiche. Durante l’anno si svolgono diversi tornei FIT (4 open maschili e 4 open femminili… uno a stagione, in pratica) e anche attività amatoriali (tornei TPRA di tennis e di paddle). Inoltre il centro sportivo “ASD Chivasso Sporting Club” partecipa ai campionati a squadre nazionali (D1 maschile, D2 maschile, D3 maschile, D1 femminile, D3 femminile, under 12 maschile e over 45 maschile). Nonostante un anno difficile come quello appena passato, causa Covid, il club ha raggiunto un grosso risultato tennistico: infatti Giorgia Lo Bianco e Annalisa Gassino, le atlete della D1, lo scorso giugno, sono state promosse in serie C. Un traguardo a lungo inseguito e, in precedenza, solo sfiorato dal club, ma che ora è diventato realtà.

La Scuola Tennis Federale diretta dal Maestro Nazionale Walter Bisello coadiuvato dall’istruttore FIT Alessandro Viarengo e dal preparatore atletico FIT Andrea Cuniberti è il fiore all’occhiello dell’“ASD Chivasso Sporting Club”. La S.A.T. conta circa 60 allievi fra i 5 e i 18 anni e ha come obiettivo quello di insegnare ai ragazzi a giocare in un ambiente sereno, attraverso metodi di insegnamenti adeguati all’età degli allievi, con un occhio di riguardo all’aspetto relazionale ed educativo. Si punta a far crescere i ragazzi e le ragazze portandoli al raggiungimento delle loro migliori capacità tennistiche, il tutto fatto divertendosi.

Ma non solo tennis… ormai qui anche il paddle è diventato realtà. Lo si gioca all’interno di una gabbia 20×10 metri avente una rete nel mezzo. Si utilizzano racchette di resina e più corte di quelle da tennis, mentre la pallina resta la medesima. E’, in pratica, un tennis giocato con le sponde; permette di essere praticato subito senza aver mai giocato prima, ed è di immediata praticità. Il paddle sta letteralmente esplodendo e anche all’interno del club chivassese ha riscosso notevole successo, anche grazie al suo istruttore MSP e ASI per principianti, nella persona di Francesco Lo Bianco, che ha fatto e sta facendo scoprire la bellezza di questo sport a molti.

Il centro sportivo “ASD Chivasso Sporting Club” ha 3 campi da tennis: 2 che vengono coperti con strutture pressostatiche per l’inverno e uno sempre all’aperto. Inoltre dispone di una tensostruttura che è stata adibita al paddle, dove è possibile giocare 365 giorni l’anno. Sono presenti anche una splendida piscina estiva con solarium, una palestra attrezzata per i soci, il bar ed un ottimo ristorante dove è possibile gustare i prelibati piatti dello chef.

Tutte le estati viene organizzato un Summer Village per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni a cui si offre la possibilità di svolgere molteplici attività: tennis, piscina, giochi, calcio e quest’anno anche corso di junior pop dance e corso “Re-Heart” sulla sicurezza e sul salvamento con la partecipazione dei supereroi Avengers. Lo svolgimento di queste attività è garantito anche in condizioni di cattivo tempo.

“ASD Chivasso Sporting Club”: una garanzia.

INFO: centro sportivo “ASD Chivasso Sporting Club, via Blatta 35 Chivasso, presidente e referente Rosalia Monteleone, contatti telefonici: 3926585522 – 0119112449, e-mail: chivassosportingclub09@gmail.com, pagina Facebook: “Chivasso Sporting Club”, profilo Instagram: “chivassosportingclub”

