“Wellness Klab”: una nuova concezione di fitness e tempo libero. Un luogo dove si incrociano aggregazione, sport e benessere.

Un’Associazione Sportiva Dilettantistica con sede a Castelrosso, avente una struttura di 3000 metri quadri immersa uno spazio verde che ne conta più di 10000. L’ampiezza del centro ha permesso di spostare le attività all’esterno e di poter fare sport in tutta sicurezza, nonostante l’emergenza Coronavirus, garantendo ai soci due aree outdoor dove poter praticare le attività di Fitness Musicale e quelle di Tonificazione. Il resto del parco è stato completamente attrezzato come campo OCR, per l’Allenamento Spartan Race.

Gli ampi spazi delle sale interne permettono di garantire il distanziamento sociale di tre metri tra ogni socio. E’ inoltre presente un impianto di aerazione che consente un ottimo ricircolo d’aria e grande attenzione è dedicata alla pulizia e alla sanificazione dei locali, che vengono svolte più volte al giorno. All’interno della struttura sono presenti tre sale dedicate al fitness musicale e alla Pratica Olistica Body-Mind, una sala Spinning, un’area completamente dedicata all’Allenamento Calisthenico e Funzionale, una sala pesi e un box di Crossfit; inoltre sono presenti due spogliatoi da 100 metri quadrati l’uno, entrambi dotati di 100 armadietti e saune. Per i soci è a disposizione anche un ampio parcheggio.

Tantissime sono le attività offerte dal “Wellness Klab”:

– Corsi di Fitness Musicale e Tonificazione: attività di gruppo che portano la persona ad una perdita di peso grazie a lavori mirati sul metabolismo basale e sul miglioramento della tonicità muscolare. Fra questi, ad esempio, XTempo Sculpt, Tabata Brucia Grassi, Strong e Hiit Workout. Per scatenarsi a ritmo di musica ci sono ZumbaFitness (un programma di esercizio fisico motorio creato dal ballerino e coreografo colombiano Alberto “Beto” Perer) e Revolution Sambafit by Eduardo da Silva (dove la selezione di musiche e passi di danza brasiliani si va a miscelare a musiche di tendenza internazionale creando un lezione che unisce i ritmi del ballo brasiliano con i passi più all’avanguardia della danza). Per chi volesse ritagliarsi un’ora lontano dallo stress della vita quotidiana ci sono due Attività Body-Mind perfette: YogaFlexFitness e Pilates and Flexibity, format creati da Elena Mauri.

Chi volesse svolgere un’attività cardio, bruciare calorie e divertirsi può provare lo Spinning. 21 bici sulle quali fermare ogni pensiero e farsi trasportare dalla musica in un percorso virtuale tra le montagne e pianure. La voce del coach accompagnerà ogni pedalata.

– “Urban Lab”, ovvero un’officina del movimento in cui viene scandagliata ogni singola posizione e struttura corporea per arrivare all’eccellenza. E’ un servizio di personal training di gruppo che utilizza i principi del Calisthenics, Bodybuilding, Powerlifitng e Functional Training per arrivare a portare l’individuo a una condizione di aumento di forza, massa e resistenza;

– All’interno è possibile usufruire della sala pesi e di utilizzare i macchinari isotonici Technogym;

– Al “Wellness Klab” c’è anche la possibilità di svolgere Pilates Matwork seguiti da una fisioterapista laureata SUISM, chinesiologa e certificata metodo Pilates Matwork della Polestar;

– CrossFit “HideNest”: Andrea Arisio e Alessandro Baj mirano ad offrire a tutti il miglior programma di allenamento possibile. La metodologia Crossfit permette di farlo adattando i day training alle capacità ed obiettivi individuali.

– Kickboxing, in collaborazione con l’associazione “Action Team Italia”

– Novità dell’ultima ora il corso di ballo country line.

Tanti collaboratori, selezionati in maniera ferrea, perché questa ASD crede fermamente nella qualità del movimento e della tecnica.

Al “Wellness Klab” si pone anche l’attenzione sulla socialità e l’aggregazione, cercando di costruire una grande famiglia in continua crescita, dove ogni socio viene chiamato per nome e si sente a casa. Qui tutta la famiglia può trovare l’attività giusta per i suoi membri, dai più piccoli (dai 6 anni in su) ai più grandi. L’obiettivo dell’associazione è di far trovare a ciascuno ciò che più gli piace, nessuno escluso, siamo in un posto letteralmente a misura d’uomo e tutto si svolge sempre nella massima sicurezza a livello fisico, di salute e di benessere, seguiti da insegnanti validi, titolati e competenti che garantiscono la qualità dell’insegnamento.

Un posto che vale la pena di conoscere e di provare… e le prime 50 persone che si iscriveranno, portando con sé il codice “#lavoceklab”, avranno diritto a un gadget in omaggio. Non perdete tempo, “Wellness Klab” è il posto che fa per voi.

Informazioni: “Wellness Klab”, indirizzo: via del Cimitero 19 – Castelrosso (Chivasso), telefono: 3519188569, e-mail: wellnessklabchivasso@gmail.com , Facebook: “Wellness Klab”, Instagram: “wellness_klab”

