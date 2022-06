Il “Rachel’s Learning Centre” è un centro di outdoor education, in inglese, situato sulle colline di Castagneto Po.

Il centro offre esperienze di diverso genere, incluse attività sportive, ricche di divertimento e avventura nella natura: gli English Camps, il Duke of Edinburgh’s International Award, le Gite Scolastiche più l’Estate Ragazzi e i Corsi di Lingua Inglese Certificati Cambridge. Questi ultimi rappresentano l’educazione “formale”, tutto il resto rientra nell’ambito dell’educazione “non formale”.

Gli English Camps sono attivi tutto l’anno e sono rivolti sia alla scuole internazionali che alle scuole statali, ai ragazzi viene data la possibilità di seguire dei progetti che gli permetteranno di conoscere ciò che offre la natura circostante, riscoprendo il proprio senso di avventura.

Il “Rachel’s Learning Centre” è, poi, l’unico Indipendent Award Center per il Duke of Edinburgh’s International Award in Italia. Si tratta del premio giovanile più prezioso al mondo e il costo per prendervi parte è contenuto. E’ un progetto rivolto ai ragazzi fra i 14 e i 25 anni, che permetterà loro di dimostrare le proprie capacità e di sviluppare le abilità e le attitudini di cui hanno bisogno per diventare adulti più completi, sicuri e determinati, ma anche umili e con i piedi per terra. Tutte qualità da cui sono attratti i college, le università e i datori di lavoro; questo è un attestato che arricchisce il curriculum, in pratica.

Il progetto è suddiviso in categorie: bronzo, argento e oro, in base alla sua durata, infatti possono essere sei mesi, un anno oppure un anno e mezzo. Si lavora a piccoli gruppi con ragazzi di diverse nazionalità e gli ambiti su cui focalizza il Duke of Edinburgh’s International Award sono tre: volontariato, sport e skill (abilità). Il tutto si conclude con una vera e propria prova di sopravvivenza durante la quale i partecipanti dovranno dimostrare di sapersi organizzare, di essere responsabili, di saper gestire il budget per il cibo, di pianificare il percorso, di riuscire a lavorare in gruppo e di essere forti, indipendenti e resistenti. Per il bronzo vi sono un giorno di team building, due giorni e una notte di prova e poi la sfida di arrivare da un punto A ad un punto B sempre in due giorni e una notte; durante la prova i ragazzi sono costantemente sorvegliati da lontano, ovviamente, e il tutto avviene in sicurezza. Per l’argento la prova è di quattro giorni e tre notti, mentre per l’oro di una settimana più un’altra settimana dove si prende parte ad un camp residenziale per imparare, ad un certo livello, un’attività come canottaggio, scialpinismo, parapendio ecc. Chi supera la prova dell’oro avrà l’onore di andare a incontrare la Regina d’Inghilterra, a Buckingham Palace, e ricevere la medaglia dalle sue mani.

Il team che si occupa del Duke of Edinburgh’s International Award al “Rachel’s Learning Centre” è composto da una ventina di persone, altamente professionali, specializzate in questo.

Le Gite Scolastiche si svolgono tutto l’anno, a Castagneto Po, e sono rivolte sia alle scuole internazionali che a quelle statali. Ogni classe studia un qualcosa di specifico e poi va sul territorio per scoprire a livello pratico tutto ciò. Si fa team building, si organizzano trekking e si parte senza telefoni per riconnettersi con la natura, gli studenti sono coinvolti in svariate attività: sport, laboratori ambientali, cura degli animali, arti e mestieri e progetti solidali… questo perché vi è anche l’intenzione di far capire il concetto di integrazione, far comprendere ai ragazzi che siamo dei privilegiati e farli entrare in contatto con chi vive una situazione disagiata, perché questo li aiuterà ad essere più empatici e a prendere la direzione giusta nel loro percorso di vita.

C’è poi, anche, l’Estate Ragazzi che è attualmente operativa e offre un’esperienza in inglese, immersi nella natura, e sono rimasti gli ultimi posti liberi per iscriversi. Vi è, inoltre, una sezione gratuita per i bimbi ucraini.

I Corsi di Lingua Inglese Certificati Cambridge vengono offerti nel periodo che va da settembre a maggio. Le lezioni comprendono una parte creativa di esplorazione nei boschi e una di preparazioni agli esami che permetteranno di ottenere la certificazione Cambridge. Vengono utilizzati giochi, lavori di gruppo e canzoni per insegnare l’inglese in modo divertente ed efficace.

Ogni cosa che viene fatta al “Rachel’s Learning Centre” ha una ragione dietro e integrazione e volontariato (sia con i più bisognosi che a livello ambientale) sono punti cardine. Grande è la collaborazione con la Comunità Siloe e molto è stato fatto, e viene attualmente fatto, per aiutare la popolazione ucraina e i profughi: dal contribuire economicamente al mantenimento di venti famiglie intorno a Cavagnolo, al mandare aiuti economici in Ucraina, al cercare sponsor per far partecipare ragazzi ucraini al Duke of Edinburgh’s International Award attraverso il progetto “Stand by me” che permette ad un italiano di “adottare” un ucraino che avrà poi modo di incontrare, online o di persona, una volta a settimana.

INFO: “Rachel’s Learning Centre”; indirizzo: via Cimenasco 121 – Castagneto Po, telefono: 3757083277, e-mail: info@rachelslearningcentre.eu , sito: www.rachelslearningcentre.eu , Facebook: “Rachel’s Learning Centre” , Instagram: “rachelslearningcentre”

