Dal 5 al 7 giugno, lo Stadio della Canoa di Ivrea dovrebbe ospitare la prima tappa della Coppa del Mondo 2020 di canoa slalom. Il condizionale è d’obbligo vista la morsa del Coronavirus che continua ad affliggere l’Italia e non solo. La Federazione Internazionale di Canoa ha annunciato mercoledì 18 marzo che tutte le competizioni internazionali di canoa in programma fino alla fine di maggio saranno posticipate o cancellate a causa delle continue preoccupazioni legate al COVID-19. Negli scorsi giorni, inoltre, è stata presa la decisione ufficiale di rinviare i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 all’anno successivo, dal 23 luglio all’8 agosto 2021. In attesa dei provvedimenti presi dall’ICF, questo il commento del presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Luciano Buonfiglio: “E’ stata una decisione responsabile che apprezziamo. Una decisione che dimostra rispetto verso gli atleti, i tecnici e i dirigenti dello sport e soprattutto dà certezza in un momento così difficile. Non avevo dubbi che il CIO e il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 avessero come direttrice il bene primario della salute degli atleti e delle persone. In questo momento di difficile emergenza sanitaria era giusto far prevalere il senso di responsabilità. Ora starà alle federazioni internazionali e nazionali trovare una nuova strada da percorrere per il bene dello sport”.

A tal riguardo, verso metà aprile la Federazione Internazionale di Canoa darà comunicazione relativamente alla disputa delle prime due tappe della Coppa del Mondo 2020 di canoa slalom, in programma rispettivamente dal 5 al 7 giugno ad Ivrea e dal 12 al 14 giugno a Pau, in Francia. La situazione viene monitorata dall’ICF e dai comitati organizzatori e nelle prossime settimane dovrebbero arrivare comunicazioni ufficiali, attese con trepidazione dalla Federazione Italiana Canoa Kayak e dall’Ivrea Canoa Club. Al momento per la Coppa del Mondo di canoa slalom sono confermate la terza tappa, in programma dal 21 al 23 agosto a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, la quarta, in calendario dal 18 al 20 settembre a Praga, in Repubblica Ceca, e le finali di Markkleeberg, in Germania, previste dal 24 al 27 settembre; in quegli stessi giorni, sullo stesso canale tedesco, sono in programma anche i Campionati del Mondo delle specialità non olimpiche. In attesa di comunicazione ufficiale, invece, i Campionati del Mondo Junior e Under 23 di Tacen, in Slovenia, previsti dal 7 al 12 luglio.

