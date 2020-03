CANOA. Lo Stadio della Canoa ai tempi del Coronavirus

Lo Stadio della Canoa di Ivrea è uno dei quattro Centri Federali della Federazione Italiana Canoa Kayak, ma non solo: il suggestivo canale eporediese, polo di riferimento per l’acqua mossa (discesa, slalom, rafting, extreme slalom), rappresenta uno dei siti d’allenamento preferiti dalle Nazionali estere per la sua qualità , grazie anche all’instancabile lavoro dell’Ivrea Canoa Club, la società sportiva di riferimento.

In questi giorni di emergenza Coronavirus, sulla base di quanto definito dal DPCM del 9 marzo 2020 per il contenimento del virus COVID-19, in particolare l’articolo 1 comma 3 che prevede che “(…) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive Federazioni, in vista dello loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali (…)”, sono stati inseriti in un elenco gli atleti di canoa slalom autorizzati a proseguire gli allenamenti. Si tratta di Giovanni De Gennaro, Roberto Colazingari, Elena Borghi e Marta Bertoncelli del Centro Sportivo Carabinieri, di Zeno e Raffaello Ivaldi, Stefano Cipressi e Stefanie Horn del Gruppo Sportivo Marina Militare e di Elena Micozzi del Canoanium Club Subiaco. Per tali atleti, le Affiliate sono tenute ad effettuare, a cura del proprio medico sociale, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus, così come indicato all’articolo 1 del Decreto. Per gli atleti attualmente in raduno (come quelli allo Stadio della Canoa, ndr) sarà la Federazione, a mezzo del proprio staff medico, ad ottemperare alle disposizioni previste dal vigente DPCM.

Atleti e tecnici che sono attesi da appuntamenti prestigiosi, su tutti i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, e che da anni si stanno allenando duramente per raggiungere questo obiettivo. L’augurio è che il loro sogno non svanisca, perché mai come di questi tempi abbiamo tutti bisogno di sognare, insieme a loro…

