URS La Chivasso: il battito è sempre più debole. Tubino resta alla finestra

Sembra ormai arriva la parola fine sulla storia centenaria dell’ URS La Chivasso . Ma non sarà lieto come nelle favole. L’incontro avvenuto nella mattinata di sabato tra il sindaco di Chivasso Claudio Castello e il presidente de La Pianese Libero Tubino ha sancito (almeno per il momento) l’impossibilità di un intervento in “aiuto” da parte del sodalizio collinare a quello biancorosso come si era vociferato nella scorse settimane. E’ lo stesso Tubino a comunicarlo. “Credo siano doverose da parte mia alcune considerazioni. Per quanto io possa essere compiaciuto della stima e delle attenzioni riservate alla Società La Pianese, non posso ad oggi confermare il nostro aiuto al La Chivasso. Penso che attualmente non sussistano le condizioni economiche utili a intraprendere un progetto di questa portata. Il campionato di Eccellenza richiede grandi sforzi umani ed economici, per tanto non è pensabile cominciare un campionato senza un incremento di risorse umane competenti e di un concreto e continuo apporto economico, che potrebbe arrivare solo da una cordata di amici ed imprenditori appassionati di un calcio così bello che rischia di morire. Questo momento, così difficile, post epidemia che ha spezzato tante vite e messo in ginocchio l’economia Nazionale, non credo consenta anche a chi negli scorsi anni ci è stato vicino con sponsorizzazioni e pubblicità di poterlo rinnovare anche nella prossima stagione. Ma sicuramente, qualora si presentassero le condizioni necessarie ad intraprendere un nuovo progetto calcistico, La Pianese non esclude la trattativa con una Società centenaria cosi importante”.

La situazione debitoria in cui si trova La Chivasso è critica: cifre astronomiche per una società dilettantistica da far drizzare i capelli. Ma quel che è peggio è che la storica società calcistica ha perso la fiducia della città. E non potrebbe essere altrimenti. La soluzione che appare più probabile è la riconsegna della matricola dell’URS La Chivasso in FIGC e ripartire. Magari proprio con l’approdo de La Pianese a Chivasso con una nuova denominazione che comprenda anche il nome della società biancorossa. Ma siccome stiamo parlando dell’URS La Chivasso, che da sempre è considerata una piazza bollente nell’ambiente del calcio dilettantistico, c’è sempre qualcosa che non torna. Di Marilena Gisoldo si sono perse le tracce da alcuni mesi, ma ufficialmente è ancora lei il “numero uno” in Viale Matteotti. E l’ultima parola spetta proprio a lei…

