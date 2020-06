CALCIO. La Chivasso: ore bollenti attorno ai colori biancorossi

Sono giorni decisivi per il futuro dell’URS La Chivasso. In mattinata il sindaco di Chivasso Claudio Castello si è incontrato con il presidente de La Pianese Libero Tubino. Il massimo dirigente del sodalizio collinare non ha nascosto il suo interesse verso la piazza chivassese, ma il suo approdo all’Ettore Pastore resta vincolato alla difficile, per non dire proibitiva, situazione economica della società biancorossa. Dalle indiscrezioni filtra che uno degli scenari plausibili potrebbe essere la cessazione della matricola URS La Chivasso e l’approdo de La Pianese a Chivasso con una nuova denominazione. Ma tutto al momento resta in bilico e abbastanza confuso: perché la dirigenza dell’Ettore Pastore la convinzione è che il presidente sia Alessandro Trusciglio, mentre in Lega risulta essere ancora Marilena Gisoldo. Per la centenaria società chivassese si prospetta un’estate bollente.

