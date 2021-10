Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Inizia a carburare l’Ivrea che sul campo della Torinese inanella la terza vittoria consecutiva. Gli orange passano in vantaggio già all’8’ con Amoruso che soffia con arguzia il pallone a Cristoforo, entra in area e tutto solo davanti al portiere non fallisce. L’undici allenato da Andrea Porrini ha la gara in pugno grazie soprattutto alla qualità che offre in mediana. Sinato è stoppato in due circostanze dalle parate di Baldi, ma [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)