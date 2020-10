CALCIO. PROMOZIONE. L’Ivrea si prende il primato della classifica

L’Ivrea fa la voce grossa nel big-match con la Torinese e si prende la vetta della classifica. Grande prova degli orange che difensivamente non concedono nulla e quando ripartono sanno fare male. Nel primo tempo la miglior occasione è di marca eporediese con Amoruso (arrivato in settimana [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti