CALCIO. Promozione. Il girone B è composto da 18 squadre. Niente ripescaggio per il Gassino SR

Il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ha diramato i gironi anche per quello che riguarda il prossimo campionato Promozione. Quattro, come da tradizione, ma con una grossa novità: il girone B, tenuto conto che lo stesso consente minori distanze di percorrenza rispetto agli altri in relazione alle rispettive trasferte, è composto da 18 squadre, mentre gli altri tre saranno formati da 16 compagini. I ranghi sono stati completati con un unico ripescaggio, quello della Novese. Niente da fare per il Gassinosanraffaele che si dovrà guadagnare sul campo il salto di categoria. Di seguito la composizione dei quattro gironi.

GIRONE A

ARONA – BIANZE – BRIGA – BULE’ BELLINZAGO – CHIAVAZZESE 75 – CITTA’ DI COSSATO – DORMELLETTO – JUVENTUS DOMO – OMEGNA – PIEDIMULERA – SANTHIA – SIZZANO – SPARTA NOVARA – VALDUGGIA – VIGLIANO – VOGOGNA.

GIRONE B

ALPIGNANO – BARCANOVA – BSR GRUGLIASCO – CARRARA 90 – CASELLE – IVREA BANCHETTE – IVREA – LASCARIS – SPORTIVA NOLESE – PIANEZZA – QUINCINETTO TAVAGNASCO – RIVAROLESE – SANMAURO – TORINESE 1894 – UNION VALLESUSA – V.D.A. CHARVENSOD – VALDRUENTO – VOLPIANO.

GIRONE C

AZZURRA – BUSCA – CARIGNANO – CARMAGNOLA – CAVOUR – CHERASCHESE – INFERNOTTO – MONTATESE – NICHELINO HESPERIA – PANCALIERICASTAGNOLE – PEDONA BORGO S.D. – SCARNAFIGI – SOMMARIVA PERNO – VALLE VARAITA – VILLAFRANCA – VILLARBASSE.

GIRONE D

ARQUATESE VALLI BORBERA – ASCA – BACIGALUPO – CIT TURIN – GAVIESE – LUESE – MIRAFIORI – NOVESE – OVADESE – POZZOMAINA – PRO VILLAFRANCA – SAN GIACOMO CHIERI – SANTOSTEFANESE – STAY O PARTY – TROFARELLO – VALENZANA MADO.

