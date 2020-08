Il primo passo verso la stagione agonistica 2020/2021 è stato fatto. Il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ha pubblicato i gironi del prossimo campionato di Eccellenza. La novità più sostanziale è il passaggio da 32 a 36 squadre che portano a quattro il numero dei turni infrasettimanali. Due i gironi (da 18 squadre l’uno) che non hanno regalato grosse sorprese nella suddivisione territoriale con le cinque torinesi (Borgaro Nobis, Settimo, La Pianese, Pro Eureka e Venaria Reale) inserite nel girone A assieme alle due vercellesi, Alicese Orizzonti ed LG Trino. La prima giornata è fissata per il 27 settembre, l’ultima il 2 maggio: si scenderà in campo anche nel sabato di Pasqua oltre che nell’ultima domenica prima di Natale. Ecco la composizione dei due raggruppamenti.

GIRONE A: ACCADEMIA BORGOMANERO – ALICESE ORIZZONTI – AYGREVILLE CALCIO – BORGARO NOBIS – BORGOVERCELLI – CITTA’ DI BAVENO – DUFOUR VARALLO – FULGOR RONCO VALDENGO – L.G. TRINO – LA BIELLESE – LA PIANESE – OLEGGIO – PRO EUREKA – R. G. TICINO – SETTIMO – STRESA – VENARIA REALE – VERBANIA.

GIRONE B: ACQUI – ALBESE – ASTI – ATLETICO TORINO – BENARZOLE – CANELLI SDS – CASTELLAZZO BORMIDA – CBS – CHISOLA – CORNELIANO ROERO – GIOVANILE CENTALLO – LUCENTO – MORETTA – OLMO – PINEROLO – PRO DRONERO – RIVOLI – VANCHIGLIA.

