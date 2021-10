Quarta vittoria consecutiva per l’Ivrea che vince 2-1 il derby con il Quincitava. Sblocca il match Dotelli avvio avventandosi su un pallone vagante in area respinto dal palo e di sinistro infila Chiodi. Raddoppia in chiusura di primo tempo Sinato che deve solo spingere in fondo al sacco un assist dello stesso Dotelli. Nella ripresa l’Ivrea resta in nove per le espulsioni di Bonaccorsi e Sardaro e il Quincitava ne approfitta per accorciare le distanze grazie ad un penalty trasformato da Vignali. Nell’ultima mezzora i nerostellati attaccano a testa bassa, ma Landorno [...]



