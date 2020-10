CALCIO. Prima Categoria. Primi acuti di Gassino e Colleretto

Regna grande equilibrio nel girone C: dopo due giornate non c’è più nessuna squadra a punteggio pieno. Un bel gruppo e comanda a quota 4. C’è il Colleretto Pedanea che fa suo il derby con il Vallorco con un classico 2-0. A [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti