Domenica 27 settembre scatta anche il campionato di Prima Categoria. Poche sorprese nella composizione dei gironi con La Chivasso nuovamente inserito nel raggruppamento B assieme a La Vischese, Strambinese e la novità Cigliano che ritroveranno quasi tutte le avversarie della passata stagione. La campagna biancorossa in campionato scatterà dal campo delle Torri Biellesi; anche per La Vischese e Cigliano l’inizio è lontano dalle mura di casa, rispettivamente contro Ceversama Biella e Gattinara. Esordio interno per la Strambinese di Giorgio Pallante contro il San Nazzaro Sesia, mentre la Pro Palazzolo ospita la Valdilana Biogliese. Le altre sfide della prima giornata sono: Junior Pontestura-Virtus Vercelli, Ponderano-Pro Roasio e Valle Cervo Andorno-Serravallese.

Tutto come da copione anche nel girone C, con Gassinosanraffaele, Colleretto Pedanea, Mappanese e Montanaro che sulla carta partono con i favori dei pronostici. La prima giornata offre subito un big-match di fuoco tra Colleretto Pedanea e Montanaro; un test di spessore anche per il Gassino SR, ospite dell’ostico Cafasse Balangero, mentre la Mappanese esordirà sul campo del Grand Paradis. Trasferte valdostane anche per la Bosconerese (attesa dal Saint Vince Chatillon) e per il neo-promosso Vallorso (a Fenis contro il Fenusma). Il derby tra San Maurizio Canavese e Mathi Lanzese è alquanto stuzzicante perché vede di fronte due compagini che hanno intenzioni bellicose per quello che riguarda la zona playoff, così come le sfide tra River Leini-Bajo Dora e Corio-Quart che completano il quadro della prima giornata.

