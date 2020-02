CALCIO. Milan-Juve Coppa Italia, Cr7 salva la Vecchia Signora

Sfida accesa, come da premessa, per Milan-Juve in Coppa Italia. Conquistandosi un rigore con una rovesciata e segnandolo al 91′ con un destro potente, Cristiano Ronaldo ha gelato il Milan salvando la Juve dalla seconda sconfitta di fila. Dopo la batosta del derby i rossoneri si rialzano, [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti