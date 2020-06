Nel pentolone del mercato iniziano a bollire pietanze gustose. Prima ufficialità in casa Settimo. Il ds Vito Bellantuono ha messo le mani sul centrocampista Geremy Mariello classe 2002 proveniente dalla Juniores Nazionale del Casale. Mariello può giocare sia da interno che da esterno. Colpo messo a segno dal CBS Calcio: in arrivo l’attaccante Fabio D’Alessandro classe 1993 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Rivarolese e ha un passato con Lucento, Corneliano ed Esperanza. D’Alessandro ritrova in panchina Salvatore Telesca, tecnico con il quale ha vinto un campionato di Promozione con il Settimo.

Prime conferme a Volpiano: dopo quella del tecnico Lollo Parisi c’è quella del numero uno: Vincent Diouf difenderà ancora la porta delle volpi. L’ex Borgaro e La Pianese Fabrizio Sinisi approda al Rivoli. Inizia a prendere forma il nuovo Valdruento targato Rosario Ligato, scelto dalla dirigenza rossoblugiallo per sostituire in panchina Michele Bonafede. E’ ufficiale l’accordo con il portiere Vincenzo D’Auria, ex Lascaris ed Esperanza. Sempre dai ciriacesi potrebbe arrivare il difensore Stefano Corona, mentre è caldo l’interesse per l’ex La Chivasso e Caselle Mauro Corso. Il Corio ha rinforzato il proprio reparto offensivo con Kevin Damiani (anche lui ex Caselle). Proprio gli aeroportuali si apprestano a vivere una stagione all’insegna della gioventù. Ad allenare i rossoneri sarà Christian Zullo che ricoprirà anche la carica di responsabile del Settore Giovanile. Tra i riconfermati c’è capitan Enrico Bussi, al quale faranno compagnia i 2002 Daniele Vaula, Federico Lauritano, Gianluca Strignano, Marco Abbagnale e Riccardo Mulatero, i 2003 Lorenzo Vadrucci, Stefano Gentile e Lorenzo Farina, i 2001 Simone Pelà, Gianluca Nezi e Simone Più. Nelle ultime ore è arrivato un colpo per l’attacco con l’arrivo di Luca Postiglione, puntero che nell’ultima stagione ha giocato con il River Leini.

