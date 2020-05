Vito Bellantuono riconferma tutto lo staff del Settimo

Il Settimo riparte dalla voglia di vincere di Vito Bellantuono, che continuerà a guidare le violette dalla stanza dei bottoni. “In piena sintonia con il Presidente Emiddio Ursillo, è per me motivo di orgoglio riconfermare per la stagione 2020/2021 tutto lo staff tecnico del settore dilettanti delle violette – esordisce l’ex direttore generale del SanMauro – Sono felice di poter lavorare per la terza stagione consecutiva con il mister Vincenzo Piazzoli, assieme al preparatore atletico Mauro Poloni e al preparatore dei portieri Angelo Velardo”. Ma le conferme in casa Settimo non finiscono qua. “Lavoreranno ancora con noi i dirigenti accompagnatori Paolo Modonutto, Damiano Daniele e Oriente Felletti: persone splendide, che con il loro importante lavoro spesso svolto “dietro le quinte” hanno creato le giuste condizioni affinché giocatori e tecnici potessero lavorare nella maniera migliore. A loro va tutta la mia gratitudine.

Confermare lo stesso gruppo di lavoro per la terza stagione consecutiva ha per me un significato molto importante. Perché sono fermamente convinto che dare continuità ad un progetto tecnico possa contribuire alla crescita della squadra e del medesimo staff. Il consolidamento dei rapporti tra le persone è fondamentale: la giusta sintonia tra un gruppo di “amici” determina un clima di serenità che aiuta a raggiungere gli obiettivi prefissati. In ultimo ma non in termini di importanza, voglio ringraziare il presidente Emiddio Ursillo, al quale va il grande merito di aver creato le giuste condizioni affinché tutto il gruppo di lavoro, staff e giocatori, possa esprimersi al meglio, trasmettendo loro la giusta serenità”.

