Settimana scoppiettante di mercato. In Eccellenza il Borgaro di Giuseppe Cacciatore continua a inanellare colpi in entrata. Vestirà la casacca gialloblu anche il centrocampista classe 1997 Stefano Tindo, cresciuto nel settore giovanile del Torino, che nell’ultima annata si è diviso tra Legnano e Ardor Lazzate. In Promozione continua a muoversi a rastrello il Valdruento di Rosario Ligato. Vestirà la maglia rossoblugialla anche il guizzante attaccante Manuel Arabia, classe 1998 che nelle ultime stagioni ha giocato con Borgaro e Venaria. Assieme ad Arabia arriva anche Andrea Vernero difensore classe ’98 che vanta un curriculum importante avendo vestito le casacche di Pro Vercelli, Chieri, Cheraschese, Lucento e Chisola. Dal Settimo arriva in prestito l’attaccante classe 2000 Federico Felletti.

L’Ivrea Banchette, che ha affidato la panchina a Gianluca Falcone sta lavorando sulle riconferme dei suoi giovani. Il neo direttore sportivo Andrea Sabolo sta trattando il difensore dell’Ivrea Federico Bevolo e l’attaccante ex Bollengo Albiano Cristiano Yon. La Sportiva Nolese ha affiancato all’esperto portiere Erik Caresio il giovane 2002 Nicolò Iovino, in uscita dall’Esperanza. Non vestiranno la casacca granata il difensore centrale Michele Schinco e il centrocampista Dimitri Farfallini. Scendendo in Prima Categoria si muove il San Maurizio. I blues riabbracciano Gaetano Alestra, protagonista della cavalcata fino all’Eccellenza che nelle ultime stagioni ha vestito la maglia di Caselle e Venaria. A far coppia con Alestra al centro della difesa ci sarà un altro ritorno, quello di Stefano Corona, in arrivo dall’Esperanza. Sempre dai gialli esperanzini torna il centrocampista Luca Franciolo, mentre rientra dal prestito al Ciriè l’esterno offensivo Andrea Paone. Mister Raffaele Comentale avrà ancora a disposizione anche il riconfermato attaccante Mattia Palma. La Bosconerese, che nella passata stagione ha sovente faticato a trovare la via del gol, ha messo le mani sul possente attaccante Alberto Grosso, che arriva in prestito dalla Rivarolese ed è reduce da una più che positiva esperienza a Locana. I gialloblu stanno strizzando l’occhio anche all’esterno offensivo mancino Luca Guarnero, nell’ultimo torneo in forza all’Esperanza.

La Vischese di mister Stefano Sasso ha riconfermato i suoi uomini “chiave”: il portiere Fabrizio D’Amico, i difensori Mattia Turano e Maurizio Tardivo, il centrocampista Alberto Enrico e gli attaccante Riccardo Mendo e Dennis Sardella. Il ds Matteo Ponsetto puntellerà la rosa con un elemento per reparto: l’obiettivo degli azulgrana è quello di inserirsi nella lotta playoff. La Mappanese pesca ancora in casa La Chivasso: è ad un passo l’arrivo dell’esterno mancino Alessandro Simondi. Poker in entrata per il Vallorco: dal Montanaro sbarcano l’esperto Romeo Porneala, un autentico jolly in grado di giocare sia al centro della difesa che in mezzo al campo e l’esterno offensivo Gianluca Grosso, dal Locana il centrocampista Gianluca Prandoni, mentre dalla Rivarolese ecco il prestito del giovane portiere classe 2001 Michael Lazzarini. La Strambinese dovrà fare a meno nella prossima stagione di Fabio Verlezza e Enrico Gambone che hanno deciso di appendere gli scarpini al chiodo, mentre in entrata si registra l’arrivo dall’Azeglio dell’attaccante Fabrizio Padovan. Sulla panchina del neonato Asd Cigliano siederà l’esperto Maruzio Schincaglia. In Seconda Categoria il Ciriè punta a costruire una squadra per vincere. I neroazzurri hanno riportato a casa il portiere classe 2000 Andrea Ballesio dal prestito all’Esperanza e hanno messo le mani sul trequartista Denis Russo, classe ‘90, cresciuto nelle giovanili della Juventus, che aveva già deliziato il pubblico ciriacesi ai tempi gloriosi della Serie D.

