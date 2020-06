Dopo il ritorno di Vincenzo Gaudio Pucci nel ruolo di direttore sportivo, in casa Pro Eureka arriva un’altra ufficialità. Luca Moreo sarà il nuovo allenatore della Juniores Regionale dei blucerchiati. Anche per Moreo si tratta di un ritorno a Settimo, perché nella stagione 2011 aveva indossato la casacca della Pro Eureka. Una carriera di spessore da giocatore quella di Moreo, iniziata dalle giovanili della Juventus per approdare poi alla Viterbese in C2 e C1, Taranto C2, Fidelis Andria C2, Arezzo C1, Palmese C2, Viterbese c2. Terminata la fase da professionista si rende protagonista nei campionati di Eccellenza nelle squadre dei Collegno, Carmagnola, Bisceglie, Canelli, Pro Settimo Eureka, Borgaro, Gassino, Alpignano e per concludere la carriera da giocatore ne La Pianese vincendo il campionato di Promozione nel 2018.

Nelle ultime due stagioni ha iniziato a vivere il calcio dalla panchina guidando gli Allievi Regionali del Gassinosanraffaele. Ecco le sue prime parole da allenatore della Juniores blucerchiata. “Sono molto contento di essere venuto alla Pro Eureka, una società molto seria e organizzata e con molta gente competente al suo interno. Allenerò gli under 19 un gruppo molto valido con delle grosse potenzialità e mi farà piacere mettermi al servizio dei ragazzi e cercare di trasmettere loro la mia esperienza vissuta da giocatore cercando di farli crescere e magari aiutarli ad esordire in prima squadra”.

