CALCIO. L’Ettore Pastore è ridotto come una discarica

Erbaccia. Rifiuti in ogni angolo disponibile. Panchine spezzate a metà. Piange il cuore vedere l’Ettore Pastore che da sempre è la casa degli appassionati calciofili chivassesi ridotto quasi come una discarica. Al suo rientro ufficiale in viale Matteotti il nuovo direttivo si è trovato di fronte a uno spettacolo desolante. Quando è scattato il lockdown nessuno si è più preoccupato di mantenere in ordine l’impianto. Ma forse già da qualche settimana prima della pandemia il Pastore era stato abbandonato a se stesso. Marilena Gisoldo mastica amaro, ma non si scompone. “Un altro boccone amaro da inghiottire, ma nemmeno questo mi fermerà. La casa dell’URS La Chivasso andrà di pari passo con la società, ovvero migliorerà e crescerà giorno dopo giorno e tornerà ai fasti di un tempo”.

Commenti