CALCIO. La Chivasso senza pace: Gisoldo destituita

La Chivasso senza pace. Dopo un 2019 decisamente turbolento anche il 2020 è iniziato in maniera piuttosto burrascosa per i colori biancorossi. Alle dimissioni del tecnico della prima Francesco Parisi si è aggiunta in settimana la destituzione del presidente Marilena Gisoldo da parte del direttivo. L’avventura alla guida del La Chivasso per l’imprenditrice di Venaria è durata poco meno di 4 mesi. Una decisione giunta come un fulmine a ciel sereno: martedì 18 febbraio, nella conferenza stampa indetta dalla società di viale Matteotti, verranno svelati i motivi di questa decisione e con ogni probabilità si conoscerà il nome del nuovo presidente. Qualcosa all’interno del direttivo si è spezzato. E dire che l’approdo in biancorosso di Marilena Gisoldo dopo la fine della gestione disastrosa di Giampiero Pitzalis era avvenuta in pompa magna con una presentazione in grande stile. L’era di “La Chivasso 2.0” sembra già essere tramontata.

Commenti