In attesa della ripresa ufficiale dei campionati della Scuola Calcio, in casa San Gallo si continua a giocare pensando in primis al divertimento. Anche nell’ultimo fine settimana le compagini biancoverdi hanno partecipato a numerosi tornei, utili ai fini dell’allenamento in vista di impegni più probanti. Gli Esordienti misti delle classi 2007 e 2008 hanno pareggiato 1-1 contro i cugini del Settimo al torneo organizzato dal SanMauro. Di Lorenzo Imperatore la rete per i galletti guidati in panchina da mister Beniamino Valentini.

Torneo casalingo, invece, per i Primi Calci 2011 che proseguono il loro cammino alla kermesse “Aspettando il Carnevale”. I biancoverdi hanno perso 6-0 contro il La Chivasso e sono stati sconfitti di misura dalla Sisport Juventus; la rete di Maggiora non è bastata ad evitare il ko per 2-1.

Trasferta chivassese per i Piccoli Amici 2012, impegnati nel torneo organizzato dal La Chivasso. Al “Pastore” i galletti si inchinano 4-3 contro i padroni di casa (in gol Allegra, autore di una doppietta, e Scelsi) e vengono sconfitti 1-0 dalla Sisport. Nella terza ed ultima partita di giornata, infine, il San Gallo rifila un roboante 9-0 al Lucento deciso dal poker di Allegra, dalla doppietta di Scelsi e dalle reti di Mattia e Leonardo Noccioli e Grillo.

Al torneo “Aspettando il Carnevale” del San Gallo c’è spazio anche per la categoria Piccoli Amici 2013. Bilancio negativo per i padroni di casa, battuti 7-0 dai cugini della Pro Eureka, 11-0 dal Torino e 3-2 dal Barcanova (con reti di Scelsi e Teobaldo per il San Gallo).

