Weekend importante per le compagini della Scuola Calcio del San Gallo che hanno ripreso l’attività ufficiale con i campionati delle varie categorie. Gli Esordienti misti (classi 2007 e 2008) hanno perso 4-1 nella gara d’esordio del girone C contro l’APD Oulx. Di Todaro la rete della bandiera siglata dal San Gallo, che è poi riuscito a concludere in parità i giochini finali. Nel girone B della categoria Pulcini misti (2009, 2010, 2011), i galletti allenati da Pino Cristiano hanno espugnato 3-0 il campo del Real Orione grazie alle reti messe a segno da Zhou, Savio e Tricarico. I padroni di casa si sono consolati aggiudicandosi i giochini conclusivi. I Primi Calci 2011 hanno invece partecipato al raggruppamento disputato sui campi della Pro Eureka. Il San Gallo ha superato 6-4 il River Leini (in gol due volte Tricarico e Aliaga e reti di Allegra e Mattia Noccioli), perso 6-1 con la Sisport Juventus (gol di Allegra) e perso 8-0 contro i padroni di casa della Pro Eureka. I Piccoli Amici 2013/2014 (in foto) hanno preso parte, vincendo, al torneo casalingo organizzato sui campi della Star Five. Il San Gallo ha superato 3-0 (doppietta di Scelsi e gol di Teobaldo) e 5-3 il Lascaris, grazie al poker di reti di Scelsi e alla rete di Garruba. Non basta il gol di Franco agli Allievi Under 17, sconfitti di misura (1-2) dal Montanaro, mentre gli Esordienti 2007 espugnano 2-1 il terreno del Caselle grazie alle reti di Balocco e Tomasella.

Commenti