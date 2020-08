CALCIO. Iscrizione gratuita per la Coppa Piemonte Valle d’Aosta

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, stante i dati positivi riguardanti la chiusura dell’esercizio finanziario 2019/2020, ha deliberato di rendere totalmente gratuita la partecipazione alla Coppa Piemonte e Valle D’Aosta 2020/2021 di Prima categoria, Seconda/Terza categoria, Calcio a Cinque, accollandosi i costi organizzativi nonché quelli riguardanti le spese arbitrali.

Pertanto alle Società che hanno già provveduto a regolarizzare l’iscrizione verrà riaccreditato l’importo di iscrizione pari a € 200,00 per l’attività di calcio a 11 e di € 100 per quella di calcio a cinque; le Società che intendono chiederne la restituzione dovranno inviare una mail indicando i propri dati bancari per l’effettuazione del bonifico.

Considerato il provvedimento assunto, il Consiglio Direttivo ha deliberato per le Società di Prima categoria di differire a lunedì 10 Agosto p.v. la data di scadenza delle rispettive adesioni alla Coppa.

Si ritiene opportuno ricordare che la vincente il titolo regionale per ciascuna categoria della Coppa Piemonte Valle D’Aosta otterrà la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato della stagione sportiva successiva 2021/2022.

Commenti