Periodo di grande fermento in casa Pro Eureka per quello che riguarda il mercato. Il direttore sportivo dei blucerchiati Vincenzo Gaudio Pucci ha portato alla corte del tecnico Paolo Tosoni cinque nuovi elementi. Oltre all’attaccante Michele Pititto, capocannoniere nella scorsa annata del girone B di Promozione assieme a Simone Soncini, l’ex estremo difensore dei settimesi ha strappato alla concorrenza anche il centrocampista Luca Begolo che nelle ultime stagioni ha militato nel Borgaro, nel Pinerolo e nel Canelli. A difendere i pali dei blucerchiati ci sarà Emanauele Galante, classe 1999 che ha già vestito la casacca della Pro tra il 2016 e il 2017. Tosoni avrà a disposizione un’altra freccia al suo arco: il giovane attaccante Alessio Leo, classe 2002, che ha già assaggiato la serie D e l’Eccellenza rispettivamente con le casacche di Bra e Chisola. L’ultimo colpo in entrata è rappresentato dal difensore centrale classe 2001 Stefano Cavaglieri in arrivo dall’Alpignano.

Lasciano la Pro il portiere Pietro Zamariola che sbarca a Vanchiglia, mentre l’attaccante Filippo Germano si accasa al Cigliano in Prima Categoria. Tra i riconfermati della passata stagione c’è capitan Pier Paolo Taraschi, sbarcato a Settimo nel 2015. “Taraschi è un atleta di altissimo valore, ripartire con lui è una garanzia di professionalità e qualità” ha commentato il ds Gaudio Pucci. Il mercato in entrata non è certo finito. Dopo due stagioni passate e tribolare nei bassifondi della classifica in casa Pro Eureka c’è la voglia di vivere un campionato da protagonisti. Anche perché nella prossima stagione si tornerà a giocare dopo parecchi anni il derby di Settimo.

Commenti