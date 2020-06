Davide Gamba riconfermato sulla panchina de La Pianese

Il “matrimonio” tra La Pianese e Davide Gamba continua. Il sodalizio del presidente Libero Tubino e l’ex tecnico di Trino e Bonbon Luese hanno trovato l’accordo anche per la prossima stagione. Gamba era sbarcato a San Raffaele nel dicembre del 2018 in sostituzione di Riccardo Rista con la squadra nella zona calda della classifica e dal suo arrivo in panchina capitan Alessio Bava e compagni hanno inanellato una serie di risultati positivi che li hanno condotti ad una salvezza più che tranquilla. In questa stagione La Pianese viaggiava a ridosso della zona playoff prima del lockdown. Nei prossimi giorni la dirigenza biancorossa lavorerà per tassellare la rosa a disposizione di Gamba. Tra i pali potrebbe esserci un avvicendamento. Danilo Tunno ha infatti parecchie richieste sul mercato e non è da escludere il ritorno di Giorgio Cantele che nell’ultima annata ha vestito la maglia del Borgovercelli.

