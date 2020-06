La L84 si regala il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Il sodalizio nereoverde ha messo le mani su Michele Podda che andrà a rinforzare il roster a disposizione di coach Michele Barbieri. Laterale mancino di grande talento Podda ha raggiunto la consacrazione con la Leonardo calcio a 5: con i sardi il classe 2000 ha vinto il campionato di serie B 2016/2017.⁣⁣⁣ Convocato in Nazionale U19 dove ha rappresentato l’Italia alle Qualificazioni degli Europei 2019.⁣⁣⁣

⁣⁣⁣Nella passata stagione in A2 ha realizzato 18 reti in 20 presenze per un totale di 26 goal in 35 presenze nelle ultime due stagioni in Serie A2.⁣⁣⁣

In Nazionale U19 vanta 14 presenze condite da 3 goal di cui uno alle Qualificazioni per gli Europei contro la Slovacchia.⁣⁣

Ecco le prime parole di Michele Podda da giocatore della L84. “Sono molto motivato da questa nuova avventura, per me si tratta di un punto di partenza e non di arrivo”. Queste le sue prime parole da giocatore verdenero: “Alla Leonardo ho imparato tanto e devo ringraziarli per i traguardi che ho raggiunto in quanto è stato per merito loro, ma adesso è arrivato il tempo di compiere un ulteriore step”. Questo passo in avanti si chiama L84: “C’è un progetto ambizioso nel lungo periodo e, dopo aver lottato con la Leonardo per raggiungere la salvezza, voglio puntare alla Serie A con la L84. Mi aspetta un ambiente stimolante in cui cercherò di imparare e di crescere il più possibile”.

