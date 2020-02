La L84 si conferma “ammazzagrandi”. Dopo aver travolto Milano, i neroverdi si ripetono anche con la capolista Carrè Chiuppano. E adesso la vetta è a soli due passi in un campionato estremamente equilibrato e che con ogni probabilità si deciderà nelle ultimissime battute. Sul campo dei veneti il quintetto di coach Michele Barbieri è stato bravo a non mollare nemmeno un centimetro e alla fine sono arrivati tre pesantissimi punti. La partita con i berici è tiratissima per un tempo e mezzo, poi nell’ultimo quarto di match i neroverdi dilagano con la loro freschezza atletica e voglia di emergere. L’equilibrio lo spezzano i volpianesi poco dopo il quarto d’ora grazie a Marchiori, ma una manciata di secondi appena e Senna firma il pareggio. Quando ormai l’intervallo è ormai prossimo Turello riporta avanti i suoi.

Il Carrè Chiuppano gioca gran parte della ripresa con il portiere di movimento per cercare la superiorità numerica e trova il 2-2 con Pedrinho poco oltre la metà del tempo. La risposta volpianese non tarda ad arrivare e Ghoauti dà il via al gran finale ospite riportando definitivamente in vantaggio i suoi. La L84 sfrutta gli spazzi e allunga con altre due reti di Turello e il sigillo finale di Dias. Domenica 1 marzo la L84 sarà chiamata a giocare l’evento dell’anno. Scocca infatti l’ora dei quarti di finale della Coppa Divisione che si giocano in gara secca. I neroverdi sfideranno i campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro al Palazzetto Maggiore di Leini. Il fischio d’inizio è fissato per le 17. Chi vince tra piemontesi e marchigiani entrerà di diritto nella final four della kermesse che si disputerà il 25 e il 26 aprile.

