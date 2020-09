Sabato 26 settembre, presso il centro sportivo Bosio di via Galileo Ferraris 37, andrà in scena il 1° Torneo Borgonuovo Bubble Soccer, organizzato dall’U.S. Borgonuovo Settimo del presidente Ferruccio Valzano. Si tratta di un torneo di calcio a 5 di bubble soccer, il divertentissimo calcetto dentro le bolle d’aria. L’inizio della competizione, riservata a 4 squadre di 5 giocatori ciascuna, è previsto per le ore 14,30. Ogni formazione disputerà 3 partite, con tempo unico di gioco di 20 minuti. In caso di parità, si tireranno 3 rigori. Vittoria 3 punti, vittoria ai rigori 2 punti, sconfitta ai rigori 1 punto, sconfitta 0 punti. Si ricorda che il torneo è libero a tutti, calciatori e non. A fine torneo, coppa per tutte le formazioni.

