Ad Asti, presso il Pala San Quirico sito in via Pietro Chiuminatti 30, ha avuto luogo una riunione il cui main event è stato il match per il Campionato d’Italia pesi medi: Etinosa Oliha (11v) vs Carlo De Novellis (7v4s1p). Il match ha visto imporsi l’allievo del tecnico Davide Greguoldo ai punti con verdetto unanime: 97-93; 97-93; 98-92.

“El Chapo” Etinosa della Skull Boxe Canavesana è quindi il nuovo Campione Italiano dei Medi.

L’evento, organizzato dalla Soc. Boxe Loreni (in collaborazione con ARTMEDIASPORT e la Skull Boxe Canavesana), ha avuto il seguente sottoclou:

Supermedi: Velasquez (3v) W TKO vs Ortiz (7v71s5p)

Medi: J. Nmomah (8v) W TKO vs Rizzi (1v2p1s)

Gallo: Zara W KOT vs Joksimovic (1v1s)

Leggeri: Picardi (8v) WP vs Vlajkov (5v4s1p)

Leggeri: Nourdine (11v5s) WP vs Cantillano (4v36s)

Leggeri: Valentino (9v1s) WP vs Maradiaga (8v5s1p)

Titolo Italiano Medi: Etinosa Oliha (11v) WP vs Carlo De Novellis (7v4s1p)

