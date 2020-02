Nella serata di venerdì 21 febbraio, presso il Pala San Quirico sito in via Pietro Chiuminatti 30 ad Asti, avrà luogo una riunione pugilistica il cui main event sarà il match per il Campionato d’Italia Pesi Medi professionisti tra il beniamino di casa Etinosa Oliha, pugile imbattuto dopo 10 match da professionista, e Carlo De Novellis. Oliha difende i colori della Skull Boxe Canavesana, società che ha in Rivarolo Canavese e Asti le sue fucine di pugili. El Chapo, classe 1998, davanti al suo pubblico ha l’occasione di entrare nella storia del pugilato italiano combattendo per la prima volta per la cintura tricolore, contro un avversario, il napoletano De Novellis (classe 1980), che nel 2008 tentò di laurearsi campione d’Italia ad interim dei Pesi Medi, perdendo contro Matteo Signani.

L’evento, organizzato dalla Boxe Loreni, in collaborazione con Artmediasport e Skull Boxe Canavesana, avrà il seguente sottoclou:

Supermedi: Juan Fernando Vargas Velasquez (77,000 kg) vs Jorge Ortiz (77,550 kg)

Medi: Joshua Nmomah (73,800 kg) vs Alberto Rizzi (72,900 kg)

Gallo: Cristian Zara (55,000 kg) vs Rade Joksimovic (52,000 kg)

Leggeri: Gianluca Picardi (64,000 kg) vs Nikola Vlajkov (65,000 kg)

Leggeri: Hassan Nourdine (62,000 kg) vs Lester Cantillano (62,350 kg)

Leggeri: Domenico Valentino (63,430 kg) vs Nestor Amilkar Maradiaga Montiel (61,500 kg)

Titolo Italiano Medi: Oliha Etinosa (71,500 kg) vs Carlo De Novellis (72 ,000 kg)

