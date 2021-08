Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La sua casa si trova lungo via Andrate, nel mezzo di un’ampia zona verde che da Borgofranco sale verso la montagna. Due ippocastani danno il benvenuto all’ingresso da cui si dirama una lunga via. Giulio De La Pierre, nome di battaglia “Livio” viveva qui, insieme alla moglie Maria, in quella che era la casa di famiglia tanti anni fa, dalle pareti calde e sulle quali si distingue il disegno di una meridiana [...]