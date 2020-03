Martedi 3 marzo è stata recuperata la quinta giornata dei gironi del campionato a squadre di prima, seconda e terza categoria, originariamente programmata per il 27 febbraio e rimandata a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel girone Giallo la squadra settimese Cart One del Borgonuovo è stata sconfitta per 4-2 dalla Pizzeria Fratelli Roselli Ferriera di Buttigliera nello scontro diretto per la quinta posizione di classifica. I settimesi sono così settimi con quattro punti all’attivo. Nel girone Verde, bella vittoria del Team Perotti che si impone con lo score di 4-2 sul Team Accademia Romano Canavese, balzando così al terzo posto con sette punti, gli stessi del The Best Torino, seconda forza del campionato. Claudio Perotti e compagni sono reduci da due vittorie nelle ultime tre sfide stagionali: il Team Perotti non ha alcuna intenzione di rallentare

