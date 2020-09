Nel primo fine settimana di settembre, si sono svolte le elezioni del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Pallacanestro. Il presidente uscente Gianpaolo Mastromarco è stato rieletto alla guida del Comitato con 103 voti e al suo fianco avrà ancora Rudi Cena. Lo storico e carismatico presidente della Pallacanestro Chivasso, già nel Consiglio Direttivo del Comitato Regionale nelle vesti di vice presidente, si era candidato nuovamente alla carica di consigliere regionale ed è stato il secondo più votato con 90 voti dopo il solo Enzo Tripodina (102). Eletti anche Salvatore Morena (84), Julio Trovato (70), Franco Visconti (64) ed Enrico Marietta (60); non eletto, invece, il solo Paolo Bergui (42). Eletti anche tutti i candidati alla carica di delegato in rappresentanza delle società regionali: Massimo Pianotti con 83 voti, Silvia Arzani con 78 voti e Davide Ricino con 54 voti.

Il giusto riconoscimento per quanto fatto da Rudi Cena in tutti questi anni per la pallacanestro piemontese, con la sua determinazione e grande passione per il basket.

Queste le parole del presidente regionale Mastromarco dopo la rielezione: “Con grande entusiasmo ci prepariamo ad affrontare un nuovo quadriennio. Non posso che ringraziare di cuore le società piemontesi per l’ennesima fiducia riposta nella mia persona! Ci troveremo a gestire una ripartenza colma di insidie, ma lo faremo con la volontà, la caparbietà e la passione di sempre. Al mio fianco una grande squadra che sono certo darà impeto e grande collaborazione al nostro operato. Infine, un ringraziamento sincero ai consiglieri uscenti che hanno contribuito non poco a quanto è stato realizzato durante i fantastici ultimi quattro anni. E come sempre: avanti Piemonte!”.

