È ufficiale: la Pallacanestro Chivasso è uno dei 98 club di basket selezionati da BigMat Italia. Grazie a La Centrale Du Sport, a partire dalla stagione 2020-2021 le squadre biancoverdi Under 13 e Under 15 saranno sponsorizzate come vere formazioni professionali e potranno vivere esperienze eccezionali, indossando le divise da partita della marca premium Spalding. Ogni società riceverà una dotazioni di divise per un valore di 1250 euro. BigMat, gruppo leader in Italia e in Europa di punti vendita per la distribuzione di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare, ha infatti lanciato la maggiore operazione europea di sponsorizzazione dello sport amatoriale locale: “Costruiamo per lo Sport”.

Convivialità, rispetto, solidarietà, impegno, spirito di squadra, superamento di se stessi: i valori dello sport superano gli interessi individuali, privilegiando la forza del gruppo. Fino al 30 giugno la Pallacanestro Chivasso avrà tempo per ordinare le divise sportive a BigMat, mentre da metà settembre le potrà ricevere e far indossare ai suoi tesserati.

