L’Usac Rivarolo Basket 2009 è al lavoro per gettare le fondamenta in vista della prossima stagione agonistica, che vedrà la prima squadra biancoazzurra nuovamente impegnata sul prestigioso palcoscenico della serie C Gold. Coach Titto Porcelli avrà al suo fianco un nuovo assistant coach: si tratta di Mattia Ferraris. Dopo aver giocato nelle giovanili dell’Usac Rivarolo, nel 2014 Ferraris inizia la sua carriera da allenatore nel settore giovanile del Golden River. Nel 2017 diventa capo allenatore della squadra senior di San Giorgio e nello stesso anno prende parte al progetto UL22. [...]



