Sarà il Palazzetto Giovanni Falcone di Leini l’impianto in cui l’Usac Rivarolo Basket disputerà le gare casalinghe di serie C Gold nella prossima stagione, che dovrebbe partire intorno al 24 ottobre. La dirigenza Usac ringrazia gli assessori leinicesi Mauro Caudana e Dario Luetto per l’interessamento, la disponibilità e l’aiuto offerto nelle passate settimane.