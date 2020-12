Come anticipato nello scorso mese di giugno, la Pallacanestro Chivasso è uno dei 98 club di basket selezionati da BigMat Italia. Grazie a La Centrale Du Sport, le squadre biancoverdi Under 13 e Under 15 saranno sponsorizzate come vere formazioni professionali e potranno vivere esperienze eccezionali, indossando le divise da partita [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti