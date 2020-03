I giocatori della serie C Silver della Pallacanestro Chivasso, squadra allenata da coach Enrico Iannetti, dimostrano come una vacanza a Valencia saltata possa diventare una buonissima occasione per aiutare chi in questi giorni sta combattendo il coronavirus: l’ospedale di Chivasso. Così capitan Andrea Vettori e compagni hanno deciso di donare il rimborso dei biglietti per sostenere la struttura ospedaliera chivassese. Bravi!

Questo il messaggio diffuso da Diego Vai, uno dei giocatori piu’ rappresentativi della squadra biancoverde: ” In condizioni normali in questo preciso istante sarei in stretto contatto con il capitano Andrea Vettori per terminare gli ultimi preparativi e avere pagelle e magliette pronte per il nostro viaggio “culturale” a Valencia. Tutta la squadra della Pallacanestro Chivasso si starebbe preparando a vincere la partita della sera e a mettere nello zainetto il necessario per sopravvivere 3 giorni in terra spagnola (mutanda 1, calze 1paio, jeans e felpa del Chivasso). Invece no, non partiamo e non è stata solo la maledizione di Lorenzo Cirla. Il virus ci ha costretto a casa e, siccome la cosa ci sta parecchio sulle palle, abbiamo deciso di donare il rimborso del biglietto aereo all’ospedale di Chivasso per dare il nostro piccolo aiuto a debellarlo. Valencia non temere, torneremo più caldi che mai a luglio per il recupero de Las Fallas e per berci tutte le birrette che ci devi!

P.S. Per chi volesse fare la stessa cosa può trovare i riferimenti a questo indirizzo: https://www.aslto4.piemonte.it/.”

