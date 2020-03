La Pallacanestro Chivasso si ferma fino al 15 marzo. Questo il comunicato emesso dal Consiglio Direttivo: “La Asd Pallacanestro Chivasso recependo e mettendo in atto il DPCM del 04/03/2020 e la comunicazione ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro comunica la sospensione di ogni tipo di attività sportiva fino al 15 marzo 2020, al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus Covid-19 e di tutelare la salute pubblica ed in particolare quella dei propri atleti, allenatori, dirigenti e relative famiglie. Si attendono nuove disposizioni federali e governative per la ripresa della regolare attività sportiva”.

