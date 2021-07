Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Per iniziare una nuova stagione servono fondamenta solide e in casa Pallacanestro Chivasso corrispondono ai nomi di Wannes Pomelari e Stefano Bruno, rispettivamente il capo allenatore della prima squadra, che anche nella prossima stagione agonistica militerà in serie C Silver, e il direttore tecnico del sodalizio cestistico biancoverde. Wannes Pomelari avrà accanto a sé in panchina Andrea Martinetti, che rientra a Chivasso come vice allenatore, e l’altro assistente Giorgio “Peky” Amatteis, figura storica [...]