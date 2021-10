Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La nuova stagione per i Borello Kangaroos di ATP Gassino inizia con un gran weekend di amichevoli. La prima a Forno Canavese sabato 25 settembre, con i ragazzi allenati dal nuovo allenatore Alberto Scabbia che partono contratti, ma piano piano iniziano a prendere sicurezza e nonostante siano solo in 7 a referto riescono a rimanere in partita, perdendo 53-46.