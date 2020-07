Weekend avaro di soddisfazioni per il Baseball Club Settimo. La prima squadra, reduce dal doppio successo all’esordio stagionale nel prestigioso campionato nazionale di serie A2 maschile, non riesce a ripetersi sul diamante del Baseball Club Bollate 1959, formazione ben più esperta ed attrezzata, rimediando due battute d’arresto per, rispettivamente, 12-3 e 11-5. Domenica 26 luglio, sul diamante del centro sportivo Valter Aluffi, il BC Settimo giocherà per la prima volta tra le mura amiche contro il Brescia Baseball, compagine ancora a secco di successi.

In campo giovanile, da registrare la sconfitta casalinga del BC Settimo Under 18 al cospetto del Baseball Club Fossano: 7-9 lo score finale della gara. Migliori in campo per la squadra biancoblu, in una sfida contraddistinta da troppi e ripetuti errori della difesa, Samuele Riggio e Davide Nisi, gli unici a crederci fino in fondo. Turno di riposo, invece, per l’Under 12 settimese.

Commenti