Bottino pieno per il Baseball Club Settimo nell’opening day del campionato nazionale di serie A2 . Sul diamante Carlo Tosi di Senago, i ragazzi di coach Ernesto Wong Isasi vincono gara 1 contro il Senago United con il meritato punteggio di 1-3, per poi ripetersi nella seconda partita di giornata, vinta con lo score di 3-5. Dopo tutti questi mesi di stop forzato, i giocatori del BC Settimo sfoggiano in campo grande determinazione e tantissima voglia di giocare, raccogliendo un doppio successo molto importante per il prosieguo della stagione e iniziando così il campionato nel migliore dei modi.

In campo giovanile, da registrare la sconfitta interna per l’Under 18, superata per 3-1 dal Porta Mortara Baseball Softball Novara. Impegno lontano da casa, invece, per la compagine Under 12 del Baseball Club Settimo, tornata da Vercelli con le ossa rotte: 5-1 il punteggio finale favorevole ai padroni di casa del Baseball & Softball Vercelli.